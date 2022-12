Equipes da segurança pública neutralizam bomba próximo ao aeroporto de Brasília

Apoie o 247

247 - As forças de segurança pública do DF começaram a desmobilização da operação para desativar uma bomba encontrada em uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília.

Os oficiais tiveram êxito em neutralizar a bomba. Participaram da operação o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil (PCDF), acompanhados do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino.

Após a neutralização do explosivo, a PCDF fez perícia no local. (Com informações do Metrópoles).

