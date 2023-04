Erika Kokay sobre pedido de prisão de Moro: “sempre avisamos que Moro não respeita o Judiciário”

Apoie o 247

247 - A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) comentou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) que nesta seunga-feira (17) denunciou e pediu a condenação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pelo Twitter, Kokay apontou que não é de hoje que o ex-juiz suspeito, responsável pela perseguição política e prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desrespeita o estado democrático de direito.

"Moro denunciado pela PGR por crime de calúnia, pode perder mandato e ser condenado à prisão. Sempre avisamos que ele não respeita o Judiciário e nem a democracia. O Brasil pagou um preço alto pelos aplausos que esse moço recebeu. Moro não está acima da lei", afirmou Kokay.

Para a vice-procuradora geral da República Lindôra Araújo, Moro “agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do País”.

No vídeo em questão, que repercutiu nas redes sociais na semana passada, Moro é visto em uma aparente festa, ao ar livre, quando alguém ao fundo diz: “Está subornando o velho.”

O ex-ministro da Justiça responde, enquanto pega um copo: “Não, isso é fiança… instituto. Pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes.”

