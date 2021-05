Erika Kokay vai a protesto e faz pedido a Bolsonaro: "tira o teu joelho cruel da garganta do povo brasileiro" (vídeos)

"Queremos respirar. Esse povo vai tirar a faixa presidencial que está no peito estufado do fascismo. (Bolsonaro) tira esse joelho cruel da garganta do povo brasileiro", afirmou a deputada Erika Kokay (PT-DF) no ato contra o governo em Brasília (DF) edit

247 - A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) publicou no Twitter um vídeo para destacar os ataques de Jair Bolsonaro contra as minorias. "Estamos lutando pela vida, pelos povos indígenas. São os que defendem a educação, a consciência crítica", disse. "Temos que respirar o ar da liberdade. Queremos respirar. Esse povo vai tirar a faixa presidencial que está no peito estufado do fascismo. (Bolsonaro) tira esse joelho cruel da garganta do povo brasileiro", afirmou.

A parlamentar também pediu o fim do "genocídio das ideias, da liberdade, genocídio dos corpos". "Essa necropolítica é mais intensa para corpos específicos", continuou.

"Esse País será um país livre que irá honrar a Constituição que o genocida quer arrancar do povo brasileiro. Fora Bolsonaro".

Somos milhares nas ruas de Brasília contra o presidente genocida #29MForaBolsonaro pic.twitter.com/I8Jua1U1tb — Erika Kokay (@erikakokay) May 29, 2021

A voz das ruas é Fora Bolsonaro. #29MForaBolsonaro pic.twitter.com/0f2OOO7dVG — Erika Kokay (@erikakokay) May 29, 2021

Milhares de pessoas estão nas ruas de Brasília para dizer BASTA ao genocida que ocupa o Palácio do Planalto. Por vacina, auxílio, emprego, comida no prato e impeachment já! #29MForaBolsonaro pic.twitter.com/kVvOfRQRRJ — Erika Kokay (@erikakokay) May 29, 2021

