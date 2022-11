Especialistas dizem que falha apontada por PL não altera resultado da eleição

De acordo com o professor Ivar Hartman, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, o questionamento sobre o código "ID_UE" não tem relevância edit

247 - Especialistas em tecnologia da informação disseram que a falha no chamado "arquivo log de urnas" apontada pelo partido de Jair Bolsonaro (PL) não tem importância para o resultado das eleições. As entrevistas foram publicadas nesta terça-feira (22) pelo portal Uol.

De acordo com o professor Ivar Hartman, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e doutor em direito público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), o questionamento sobre o código "ID_UE" não tem relevância. "Estando incorreta, não torna o cálculo dos votos errado; Apenas afeta auditoria. De qualquer forma, não importa o código da urna".

O consultor Giuseppe Janino, ex-diretor de Tecnologia da Informação do TSE e um dos criadores do projeto de engenharia da urna eletrônica, lembra que existem certificados digitais dentro de cada equipamento. "Todos os 'logs' são assinados por cada urna eletrônica com seus respectivos certificados digitais", afirmou.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, cobrou a íntegra do relatório encomendado pelo partido de Valdemar Costa Neto.

