Espiridião Amin sugere que Bolsonaro pode ganhar o prêmio Nobel da Paz

247 - O senador Espiridião Amin manifestou a ideia de criar duas embaixadas do Brasil em Jerusalém: “uma junto a Israel, em Jerusalém Ocidental, e outra junto à Palestina, em Jerusalém Oriental, simultaneamente”. Segundo Amin, essa saída poderia“credenciar” Jair Bolsonaro ao prêmio Nobel da Paz.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "relator da indicação do diplomata Hermano Telles Ribeiro para o cargo de embaixador do Brasil no Líbano, o senador Esperidião Amin (PP-SC) anunciou nesta quinta, 13, que o ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) aceitou o convite para participar de uma sessão da Comissão de Relações Exteriores do Senado para debater a posição favorável do Brasil à recente proposta unilateral do presidente Donald Trump de negociação pela paz entre Palestina e Israel. Será no dia 5 de março."

A matéria ainda relata que "filho de imigrante libanês, Amin reverberou pelo colegiado sua preocupação com as consequências que um alinhamento do Brasil aos EUA na questão israelo-palestina pode trazer ao Brasil. O senador Carlos Viana (PSD-MG) aproveitou a situação para saber de Telles Ribeiro seu entendimento sobre a ideia do governo brasileiro de mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, cujo território é reivindicado por palestinos e israelenses. O diplomata foi cauteloso, mas lembrou em sua resposta que a maior parte dos países integrantes das Nações Unidas não reconhece Jerusalém como capital de Israel."