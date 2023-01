Esposa de Anderson Torres é exonerada da Câmara Legislativa

Apoie o 247

ICL

247 - A servidora Flávia Michele Sampaio Torres, esposa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres, foi exonerada da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O anúncio foi publicado na edição desta segunda-feira do Diário da Câmara Legislativa, assinado pelo presidente da Casa, Wellington Luiz (MDB).

De acordo com reportagem do Metrópoles, "Flávia é servidora do Banco do Brasil e estava cedida à Casa, com ônus para a Câmara. Ela era paga por meio de uma das cinco cotas que a Mesa Diretora possui para contratar profissionais de fora da CLDF. O salário pelo cargo em comissão chegava a R$ 10 mil”, destaca a reportagem.

Flávia Torres estava cedida à Câmara desde 2019, quando entrou para a área de cerimonial. Depois foi transferida para o gabinete Liderança do Governo, onde exercia cargo especial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.