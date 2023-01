Esquadrão antibombas da PF vai ao Alvorada antes da mudança de Lula e Janja

Apoie o 247

247 - Veículos do esquadrão antibombas estiveram nesta quarta-feira (4) no Palácio da Alvorada, após o presidente Lula e a primeira-dama Janja visitarem a residência oficial pela manhã, acompanhados do ministro da Casa Civil, Rui Costa. As informações são do portal G1.

Segundo Rui Costa, o casal prepara a mudança, que ainda não tem data definida. Enquanto isso, eles continuam hospedados em um hotel na região central da capital federal.

