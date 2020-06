'Esqueceu de combinar comigo', diz Aras sobre Bolsonaro defender arquivamento de inquérito

A nota de Jair Bolsonaro foi divulgada no mesmo dia em que o ex-capitão fez uma visita surpresa à sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada por Augusto Aras edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que ficou desconfortável com a nota emitida por Jair Bolsonaro defendendo arquivamento do inquérito que investiga uma possível intervenção política na Polícia Federal. A nota foi divulgada no mesmo dia em que o ex-capitão fez uma visita surpresa à sede da Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Ocorre que é uma declaração unilateral. O presidente esqueceu de combinar comigo", disse Aras em entrevista ao programa Conversa Com Bial.

O chefe da PGR minimizou a declaração de Bolsonaro, que, segundo o procurador, é "muito espontâneo e tem convicções próprias".

"Ele chegou ao mais alto grau da hierarquia política do Brasil. Imagine se eu ou qualquer outra autoridade pode controlar o que diz o senhor presidente? A liberdade de expressão é o primeiro dos princípios e chega a ser levado ao primeiro dos valores da Constituição", complementou.

