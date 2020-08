Moro diz que ‘estranha’ pedido de dossiê antifascista no dia de sua saída

Sumido do cenário político, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apareceu para negar o conhecimento de qualquer relatório de inteligência sobre movimentos ‘antifascistas’ produzidos durante sua gestão. Ele ainda disse ‘estranhar’ que tal dossiê tenha sido pedido no dia de sua saída edit

247 - Longe das manchetes, o ex-juiz Sergio Moro reapareceu para negar o conhecimento do dossiê antifascista. A manifestação emergiu após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), dizer em julgamento que o dossiê contra opositores do governo foi iniciado em 24 de abril – data em que Moro pediu demissão.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca a nota escrita por Moro: “o ex-ministro Sergio Moro desconhece qualquer relatório de inteligência sobre movimentos antifascistas produzido durante a sua gestão. O relatório divulgado na imprensa seria de junho de 2020 e teria sido requisitado após a sua saída do Ministério.”

A matéria ainda acrescenta que “Moro disse ainda que ‘causa estranheza’ a suposta requisição do relatório justamente na data em que ele deixou o cargo.Segundo Fachin, a Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça enviou, em 24 de abril, um pedido de informações à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para obter dados sobre os movimentos policiais antifascistas naquele Estado.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.