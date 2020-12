'Está sabendo do Gilson? É ministro', diz Bolsonaro em vídeo

247 - Jair Bolsonaro confirmou na tarde desta quarta-feira (9), durante conversa com apoiadores, que o presidente da Embratur, Gilson Machado, será o novo ministro do Turismo após demissão de Marcelo Álvaro Antônio.

"Tá sabendo do Gilson? É ministro", diz Bolsonaro em vídeo. "É um cara competente. O outro [Marcelo Álvaro] está fazendo um bom trabalho também, mas...".

Bolsonaro demitiu Marcelo Álvaro Antônio do cargo devido a um conflito aberto com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Foi a pressão para acomodar o centrão no governo que levou ao conflito entre Antônio e Ramos e à precipitação da saída do ministro do Turismo. Antônio há bastante tempo aparece na lista de substituíveis, e esta semana acusou Ramos de pedir sua saída a Bolsonaro para ceder o Ministério do Turismo a partidos da base.

Em tom irritado, Antônio mandou uma longa mensagem em grupo de ministros do governo em que chama Ramos de “traíra” e diz que Ramos pediu sua cabeça ao presidente para “resolver as eleições do Parlamento” e “suprir sua própria deficiência.”

