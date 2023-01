'Estabilidade econômica passa pela estabilidade institucional. Portanto, estou em plena campanha por Pacheco', diz Tebet

Apoie o 247

247 - Após participar de evento na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta terça-feira (31), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), afirmou que o governo Lula (PT) apoia a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado.

Pacheco é favorito para se reeleger, mas acompanha com certa preocupação a articulação do senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), bolsonarista, para tomar o posto na eleição que acontece nesta quarta-feira (1).

Segundo Tebet, a reeleição de Pacheco é "fundamental para o fortalecimento da democracia". "A estabilidade econômica passa estabilidade institucional. Portanto, entendemos na figura do presidente Rodrigo Pacheco a figura de um presidente capaz, em harmonia com os demais Poderes, de garantir como presidente do Congresso Nacional reeleito essa harmonia necessária. Sem isso não dá para falar em abaixar a taxa de juros de 13,75%, em garantir uma inflação mais baixa, em crescimento econômico, em geração de emprego e renda e qualidade do serviço público. Democracia é o grande guarda-chuva. Então por conta disso, sim, estou em plena campanha - no horário de almoço, porque nos demais horários eu sou ministra de Estado".

