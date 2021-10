Estadia irregular de Pazuello no hotel de Trânsito do Exército deixa generais revoltados

Atualmente o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello despacha como secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Alguns generais do comando do Exército estão irritados com Eduardo Pazuello porque o general tem um ano e meio de estadia no Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército, em Brasília, o que é contra o regulamento do próprio hotel. A informação foi publicada pela coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo. Atualmente o militar despacha como secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto.

Segundo as regras do HTO, cada oficial só pode se hospedar por no máximo 30 dias. Generais do Alto Comando fizeram chegar ao ex-ministro e que não gostariam de vê-lo no hotel.

A diária no hotel de trânsito é de R$ 85 para os oficiais-generais. Fontes do Exército afirmaram que Pazuello tem pago a hospedagem regularmente, que, além das instalações do próprio hotel, dá acesso livre ao Clube do Exército, que fica ao lado. No clube há piscina, quadras esportivas, churrasqueiras e restaurantes.

PUBLICIDADE

Pazuello se mudou para o hotel de trânsito dos oficiais logo que chegou a Brasília, em abril de 2020, para ser secretário-executivo de Nelson Teich.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE