Estados vão recorrer à decisão de Mendonça sobre combustíveis

Apoie o 247

ICL

247 - Representantes de governos estaduais vão recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que determinou nesta sexta-feira (17) uniformidade das alíquotas do ICMS cobradas sobre todos combustíveis no Brasil.

Na prática, o magisrado suspendeu o convênio assinado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que tinha estabelecido alíquota de R$ 1,006 por litro de diesel S10 (o mais usado no país). O acordo autorizava os governos a praticar valores menores.

O ministro do Supremo determinou que o Confaz edite uma nova regra sobre o tema, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mendonça atendeu a um pedido feito pelo governo após estados e a União não chegarem a um acordo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE