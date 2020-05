Estimulados por Bolsonaro, apoiadores fazem churrasco na Esplanada dos Ministérios (vídeo)

Desrespeitando todas as recomendações de isolamento, e enquanto o Brasil contabiliza quase 10 mil mortes, integrantes da marcha golpista que pede o fechamento do STF encampam a provocação de Bolsonaro edit

Revista Fórum - Depois de Jair Bolsonaro debochar da pandemia do coronavírus e dizer que faria um churrasco para “3 mil pessoas” no Palácio da Alvorada, manifestantes bolsonaristas resolveram encampar a provocação do presidente e, na manhã deste sábado (9), realizaram um churrasco na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Um vídeo gravado pelo jornalista George Marques mostra dezenas de manifestantes de verde e amarelo aglomerados nos jardins próximos à Esplanada, com direito a churrasqueira, mesa e cadeiras.

Nível de irresponsabilidade de um bolsominion: churrasco na Esplanada no meio de uma pandemia e enquanto o Brasil ultrapassa a marca de 10 mil mortos pelo coronavírus pic.twitter.com/7vyyAUm5Fa May 9, 2020

