Estudante de Brasília picado por naja é preso

O estudante de medicina veterinária foi picado por uma naja kaouthia em 7 de julho, foi preso na manhã desta quarta-feira (29). Segundo reportagem do portal Correio Braziliense, Pedro Henrique Lemkuhl, 22 anos, é suspeito de fazer parte de um esquema de tráfico de animais.

O mandado de prisão temporária foi cumprido no Guará por agentes da 14ªDP (Gama).

A naja que picou Pedro, e que ganhou fama nas redes sociais após o episódio, não é nativa da fauna brasileira e a suspeita é que ela tenha sido trazida para o país com uma licença irregular expedida por uma servidora do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama). A funcionária do órgão, entretanto, nega ter participação no caso.

