Estudante de medicina preso por pedofilia usava jogos online para aliciar crianças

247 - Um estudante de medicina de 30 anos foi preso nesta quarta-feira (31) pela Polícia Civil do Distrito Federal por pedofilia. O suspeito usava jogos online para induzir as crianças, de até 13 anos, a enviarem fotos e vídeos com conteúdo sexual.

Reportagem do G1 revela que as investigações começaram há um ano, em junho, após a mãe de uma das vítimas, de 12 anos, desconfiar do diálogo entre a criança e o pedófilo. Segundo a polícia, o homem agia no Distrito Federal, no Mato Grosso e em Minas Gerais.

De acordo com a polícia, o suspeito usava a influência que tinha nos jogos online para convencer as crianças a trocar fotos e vídeos sexuais, com a promessa de colocá-las em posições de destaque e receber recompensas no jogo.

O homem usava diversas linhas telefônicas, todas registradas em nomes de outras pessoas. Alguns dos diálogos ocorreram na empresa em que o suspeito trabalhava. Ele também convidava menores para fazer sexo em uma casa abandonada em Barra do Garças, em Mato Grosso.

