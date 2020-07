Estudante é picado por cobra naja, ilegal no Brasil, e está em coma

Pedro Krambeck foi mordido pelo animal nesta quarta-feira (8) e hospitalizado em seguida. Polícia do Distrito Federal investiga se a cobra foi traficada ao Brasil pelo estudante de veterinária edit

247 - Um homem foi picado por uma cobra naja e colocado em coma induzido em Brasília.

O Instituto Butantan, de São Paulo, enviou a única amostra de soro no país para o tratamento, mas a família de Pedro Krambeck, que é estudante de Veterinária, também importou a substância de um laboratório da Flórida, nos Estados Unidos.

A naja é um animal altamente peçonhento, não encontrado naturalmente no Brasil - mais comum no sul da Ásia. A cobra havia sido abandonada após a picada e foi encontrada pela polícia do Distrito Federal, que investiga se ela foi traficada ao país pelo estudante.

Caso seja comprovado que Krambeck tenha traficado o animal, ele pode receber uma multa entre R$ 500 e R$ 5 mil.

