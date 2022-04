Estudante que viralizou ao contar à mãe que passou no vestibular diz que "meritocracia é uma farsa" (vídeo)

Apoie o 247

247 - A estudante Maria Lívia das Neves de Oliveira, de 17 anos, que passou em primeiro lugar no vestibular de engenharia ambiental na Universidade de Brasília, disse que “meritocracia é uma farsa”.

A declaração foi dada ao UOL, depois que vídeo em que conta à mãe o êxito no vestibular viralizou na internet.

O vídeo foi compartilhado por celebridades, como Bruna Marquezine e Luciano Huck.

Ao falar da meritocracia, declarou:

"Fiz o ensino médio todo sem pagar nada, nem mesmo os livros e os uniformes, porque fazia parte do regulamento dessa bolsa. E lá eu tive contato com uma realidade bem diferente, com pessoas que tiveram oportunidades de ter muito mais acesso à informação do que meus amigos de escola pública.”

Ela fez cursou o ensino médio em escola particular, depois que ganhou bolsa integral.

Filha de um servidor público e de uma professora de educação infantil. Maria Lívia contou que a família representa os migrantes que construíram a capital, na época chamados de candangos.

O estudo sempre foi algo central na vida da família, contou ao UOL. Os pais não fizeram faculdade e, agora, ela e o irmão —que estuda na UnB, no curso de ciência política— orgulham ambos na universidade pública.

"Meu avô estudava para passar em concurso e meus tios levavam o estudo muito a sério, como uma ferramenta para conseguir uma condição de vida melhor. Essa ideia sempre foi muito impregnada dentro da gente.”

O valor do ensino para a família se refletiu na trajetória de Maria Lívia desde muito cedo.

Ela mesma postou no Twitter um post com referência a uma entrevista que deu aos 11 anos, falando do sonho de ser engenheira após vencer a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

A estudante conversou com Universa (UOL) por telefone neste sábado (2), enquanto se preparava para a "calourada", a recepção dos novatos na faculdade. Ela disse que se assustou com o alcance da notícia.

”Sempre fui muito tímida, não gosto de exposição. Sou uma pessoa reservada. Então, foi uma surpresa receber tantas mensagens, de todos os cantos do Brasil, e ver a reação que um vídeo tão simples gerou."

Para ela, o vídeo causou comoção por ser genuíno. "Foi uma realização muito grande. Meu pai disse que as pessoas ficaram felizes por terem visto uma reação tão real e espontânea, com a qual se identificaram. Não foi uma coisa planejada. E acho que também viralizou por ser uma notícia tão boa no meio de tantas ruins. Foi como uma válvula de escape.”

minha irmã passou pra unb e eu tô até agora chorando com a reação da minha mãe pic.twitter.com/tdJcQcOlMV — Mateus Oliveira (@mateusno) March 31, 2022

