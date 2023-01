"Estupraram simbolicamente a Nação", diz Lenio Streck

Apoie o 247

247 - O jurista Lênio Streck, em participação na TV 247 neste domingo (8), afirmou que terroristas bolsonaristas "estupraram simbolicamente a Nação" neste domingo (8) ao invadirem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Hoje estupraram simbolicamente a nação. Eles entraram, estão rasgando os processos do Supremo, destruíram o Supremo por dentro, entraram no parlamento, no Palácio [do Planalto]", disse.

Ele cobrou a prisão do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a imediata intervenção federal na administração local. "O governador já deveria estar preso. Uma intervenção federal já deveria ter sido inclusive requisitada pelo Supremo Tribunal [Federal]. Já devia ter sido feito".

Streck ainda afirmou que Jair Bolsonaro (PL) está por trás dos acontecimentos deste domingo e disse que o governo Lula (PT) precisará ser "duro" nas respostas. "Se o governo não for duro. 1% de 'passa-panismo', o custo disso será a ingovernabilidade. Ou se limpa o terreno agora... Este ato pode ser importante porque por vezes do limão se faz uma limonada. Por trás disso está Bolsonaro, estão ruralistas e outros. Todos têm que ser processados pela nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito, por todas as legislações. Se não fizermos isso, o custo será muito alto. Hoje estamos na encruzilhada entre a civilização e a barbárie".

