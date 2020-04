‘Eu troco qualquer um’, diz Bolsonaro sobre oferta de cargos a partidos

247 - Jair Bolsonaro afirmou que pode trocar “qualquer um” no governo e amenizou as negociações mantidas com o bloco de partidos conhecido como Centrão. Os objetivos dele seria conseguir apoio no Congresso e também enfraquecer o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com quem teve algumas divergências públicas.

“Eu já falei que eu troco qualquer um. Não é uma política minha, mas, se eu quiser, vou trocar qualquer um”, disse Bolsonaro, nesta quarta-feira (22), ao chegar à noite ao Palácio da Alvorada, residência oficial.

Isolado politicamente, Bolsonaro tenta se reaproximar do Congresso e tem se reunido com líderes de bancada e presidentes de partidos do Centrão, como PL, MDB, PSD, Progressista e Republicanos. Nos bastidores, os parlamentares contam que ele está oferecendo cargos na estrutura federal, em autarquias regionais e superintendências, em troca de apoio no Congresso.

“Não é partido. Todo mundo que está em Brasília tem um passado político, foi filiado, ou doou (dinheiro para partido ou campanha), foi simpático, já trabalhou para um governo”, afirmou. “Eu não tenho condições de saber quem está entrando e quem está saindo.”

