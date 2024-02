Ex-chanceler Aloysio Nunes encontra Lula e representará Apex na Bélgica

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou nesta segunda-feira (5) o nome do ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) para chefiar a divisão de assuntos estratégicos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) na Europa.

De acordo com informações publicadas na coluna de Mônica Bergamo, as duas lideranças tiveram um encontro no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O tucano ainda passou pelo gabinete do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, seu ex-colega de partido.

continua após o anúncio

Nunes será alocado no escritório da agência em Bruxelas, na Bélgica. O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, fez o convite ao tucano ainda no ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: