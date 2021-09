Ex de Bolsonaro fazia "chantagem" para permanecer à frente das rachadinhas, diz ex-funcionário da família

Segundo Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, a segunda mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, ameaçava expor histórias íntimas da relação do casal, caso perdesse o controle do esquema edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, o ex-empregado que denunciou à coluna uma série de supostos crimes cometidos pela família Bolsonaro, afirma que Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro, fazia chantagens com o então marido para permanecer à frente das rachadinhas nos gabinetes de Flávio e Carlos, o primeiro e segundo filhos do presidente, respectivamente. Segundo o ex-funcionário, Ana Cristina ameaçava expor histórias íntimas da relação do casal, caso perdesse o controle do esquema de desvio de dinheiro. A coluna optou por não reproduzir as histórias porque elas envolvem a privacidade de outras pessoas.

Marcelo conta que nem todas as histórias que Ana Cristina ameaçava espalhar sobre Bolsonaro eram verdadeiras.

“Isso aconteceu quando ele começou a ser pressionado pelos filhos, no negócio da rachadinha, e teve de tomar atitude. Foi quando ela foi ameaçar ele, dizendo que se ele fizesse algo, ela ia f*** com ele também”, conta Marcelo.

