Ex-esposa de Pazuello relata abusos e afirma: “soube da amante no meu aniversário”

247 - Ex-mulher e mãe de uma das filhas do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a dentista Andrea Barbosa confirmou, nessa sexta-feira (12), a dificuldade de concluir o processo de separação e frisar que está "exaurida" com a situação vivida com o atual secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República após 16 anos de casamento. O processo de separação começou no fim de agosto de 2020, quando Andrea descobriu a suposta infidelidade do ex-ministro com Laura Appi, então assessora do Ministério da Saúde.

Após o caso, Laura, que é médica, foi promovida ao posto de diretora de Programas da pasta, um dos cargos mais importantes dentro da estrutura do órgão. Os relatos foram publicados pela coluna Janela Indiscreta, no site Metrópoles.

"Eu me separei de fato, eu não quis mais vê-lo, em agosto do ano passado, quando recebi uma hipocrisia tamanha de Brasília. No mesmo dia que recebi no dia do meu aniversário os parabéns da primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, eu também recebi fotos do churrasco com a assessora [Laura Appi]. Então, acho que fui vítima de hipocrisia, de abuso e de muitas coisas que as pessoas não sabem", disse Andrea.

