Ex-personal do filho 04 de Bolsonaro denuncia ter sido seguido em Brasília

Metrópoles - Um caso peculiar movimentou os bastidores de Brasília nesta semana. O empresário Allan Gustavo Lucena do Norte (foto em destaque, ao lado de Renan Bolsonaro) procurou a polícia, na última terça-feira (16/3), para denunciar que estava sendo seguido. Ele é ex-personal trainer de Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Segundo Allan, um carro preto o acompanhava ininterruptamente há, pelo menos, três dias. Morador do Sudoeste, Allan ficou desconfiado ao ver o veículo entrar no estacionamento do seu prédio. O empresário, então, esperou o carro adentrar, fechou o portão e ligou para a Polícia Militar.

A guarnição chegou ao local e abordou o condutor do automóvel suspeito. O homem se apresentou como agente da Polícia Federal e alegou que estava aguardando uma garota de programa. Trata-se do servidor Luiz Felipe Barros Felix. A reportagem apurou que ele está lotado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

