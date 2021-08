Exame de corpo de delito não constatou lesões em mãos, dedos e punhos do marido de Joice

247 - Exame de corpo de delito feito pelo Instituto de Medicina Legal (IML), do Distrito Federal no médico Daniel França Mendes de Carvalho, marido da deputada Joice Hasselmann (PSL) constatou "ausência de lesões recentes".

A análise foi solicitada após insinuações nas redes sociais de que Daniel poderia ter agredido a esposa. O exame foi feito em 26 de julho, nove dias após o incidente ocorrido no imóvel, na madrugada de 18 de julho.

Joice informou na tarde deste domingo (1º) que recebeu "com naturalidade" o resultado negativo do exame do corpo de delito do marido. "O laudo comprova, com respaldo técnico, que ele é inocente diante de acusações precipitadas e propagadas de maneira irresponsável nas redes sociais", afirmou a parlamentar, segundo o G1.

A deputada disse que acordou com dentes quebrados, fraturas e marcas de sangue no chão do apartamento funcional onde mora, na capital, mas não lembra de como ocorreu. Já o esposo, afirma que estava dormindo em um quarto separado e não viu nem escutou nada.

