Fábio Faria condena bloqueios de estradas, culpa Jefferson pela derrota e diz que "é hora de olhar pra frente"

247 – O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou, em entrevista aos jornalistas Fabio Murakawa e Matheus Schuch, do Valor Econômico, que é contra os bloqueios de estradas que vêm sendo promovidos por eleitores bolsonaristas. “Manifestação pacífica, sim. Bloqueio de estrada e ‘intervenção federal’ sou contra”, disse ele.

Na entrevista, ele também culpou o terrorista Roberto Jefferson, aliado de Jair Bolsonaro que disparou contra policiais, pela derrota. "Era o momento que estava fazendo o 'x'. Ali, foi um momento crucial, porque foi uma semana antes da eleição. Ele já estava crescendo no voto feminino. Aí volta aquela questão do armamento, mostra um aloprado, que deu 20 tiros contra a polícia e foi colocado como apoiador [do Bolsonaro]. A gente vinha trabalhando para diminuir a rejeição, ali teve um freio muito forte", aponta.

Faria disse ainda que Bolsonaro está assimilando a derrota. "Ele é um ser político. Antes de ser presidente, ele ficou 28 anos como deputado. Saiu do baixo clero para virar presidente da República, algo que ninguém nunca tinha visto. Eu acho que neste momento agora ele está assimilando, tentando entender o que aconteceu, o que ele vai fazer nos próximos dias para frente", afirmou. "Depois que passaram as eleições, eu acho que agora é o momento de ter serenidade, tranquilidade, de pensar no Brasil. Eu não quero ser contra quem quer vestir a camisa e sair nas ruas. Acho que cada um tem o direito de fazer o que quer. Mas eu, particularmente, acho que a gente tem que seguir em frente, olhar para a frente. A gente tem que pensar no país. Manifestações pacíficas, sim. Bloqueio de estradas e 'intervenção federal', sou contra", pontuou.

