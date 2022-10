Fábio Faria desembarca do golpe das rádios e abandona farsa bolsonarista

Apoie o 247

247 - O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP), disse que o PL foi o culpado por não ter enviado a rádios algumas inserções eleitorais de Jair Bolsonaro (PL). A entrevista foi publicada nesta sexta-feira (28) pela coluna de Mônica Bergamo.

"A falha era do partido, que percebeu o problema tardiamente, e não do tribunal. Como havia pouco tempo para o TSE fazer uma investigação mais aprofundada, eu iniciei um diálogo com o tribunal em torno do assunto", disse Faria.

Rádios apontaram diferenças entre o que foi veiculado, e o número e os horários das inserções identificados pela auditoria Audiency, contratada pela campanha de Bolsonaro. As emissoras disseram ter gravações dos dias citados pela auditoria e que estão à disposição do Judiciário.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, extinguiu a ação da campanha do candidato à reeleição sobre inserções eleitorais não veiculadas.

