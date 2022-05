Fábio Faria leva invertida: 70% de seus seguidores confiam na pesquisa Datafolha que aponta vitória de Lula

Em 2020, o ministro mostrou também confiar em pesquisa do mesmo instituto e comemorou o resultado do levantamento que era favorável a Bolsonaro edit

247 - Após a divulgação da pesquisa Datafolha que aponta chances reais de vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno da eleição presidencial, o ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro (PL), Fábio Faria tentou fazer piada no Twitter.

Ele criou uma enquete na rede social perguntando: "em qual desses quatro vocês acreditam?", disponibilizando as alternativas "Papai Noel", "duendes", "Pinóquio" e "Datafolha".

O objetivo era desacreditar a pesquisa. Não deu certo. Cerca de 70% dos votos foram para o Datafolha.

O ministro que agora tenta descredibilizar a pesquisa por ver o principal adversário de seu aliado na liderança comemorou em 2020 resultado de levantamento feito pelo mesmo instituto. Na ocasião, a pesquisa mostrava que Bolsonaro havia atingido sua melhor avaliação desde o início do mandato. "Excelente! O presidente Jair Bolsonaro atingiu sua melhor avaliação desde o início do mandato, segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo. É muito bom ver os brasileiros reconhecendo o grande trabalho que vem sendo feito pelo governo em todas as frentes".

