Fachin concede liberdade condicional a Paulo Maluf

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin concedeu nesta quinta-feira (24) liberdade condicional ao ex-deputado Paulo Maluf, 90 anos. O magistrado afirmou que o ex-deputado cumpriu os requisitos necessários para a progressão de regime, como cumprimento de mais de um terço da pena e bom comportamento. O teor da decisão foi publicado pelo portal G1.

O ex-parlamentar foi condenado pela Primeira Turma do Supremo, em 2017, pelo crime de lavagem de dinheiro, com pena fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Há quatro anos, ele está em prisão domiciliar.

O ex-deputado foi acusado pelo Ministério Público Federal de usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo quando era prefeito da capital, entre 1993 e 1996.

Maluf, de 90 anos, está internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, após ser diagnosticado com a Covid-19 na última sexta-feira (18). O estado de saúde do político é bom.

