Fachin: 'meta do TSE é tem mais de 100 observadores internacionais'

O presidente do tribunal deu suas informações em um contexto no qual Jair Bolsonaro vem fazendo ameaças de golpe

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, disse nesta terça-feira (17) que o órgão pretende contar com uma centena de observadores internacionais para o acompanhamento das eleições de outubro. "Nossa meta é ter mais de 100 observadores internacionais durante o processo eleitoral no Brasil", disse Fachin no evento 'Democracia e Eleições na América Latina e os Desafios das Autoridades Eleitorais'. O juiz deu suas informações aos presentes na palestra em um contexto no qual Jair Bolsonaro (PL) vem fazendo ameaças de golpe, ao criticar o sistema eleitoral brasileiro e ao defender a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das eleições.

O magistrado informou que fez convites para grupos acompanharem o processo eleitoral brasileiro. Entre eles, a Organização dos Estados Americanos (OEA), a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais (IFES), o Parlamento do Mercosul, a União Interamericana de Organismos Eleitorais (UNIORE) e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral.

De acordo com o presidente do TSE, a medida tem como objetivo "garantir a vinda ao Brasil, antes e durante as eleições, não apenas dos organismos que já mencionamos, mas de diversas autoridades europeias e de outros continentes que tenham interesse em acompanhar de perto o processo eleitoral brasileiro de outubro próximo".

No mesmo evento, Fachin demonstrou preocupação com o cenário externo de "agressões" às instituições brasileiras.

