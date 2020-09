Fachin nega ter indícios de que a Lava Jato investigou autoridades com foro privilegiado

O ministro Luiz Edson Fachin, visto como um aliado importante da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), negou ter indícios de que a força-tarefa no Paraná tenha investigado de maneira clandestina autoridades com prerrogativa de foro edit

247 - O ministro Luiz Edson Fachin, visto como um aliado importante da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), negou ter indícios de que a força-tarefa no Paraná tenha investigado de maneira clandestina autoridades com prerrogativa de foro no Supremo.

Foi nesse caso que os nomes de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre apareceram numa planilha como destinatários de doações feitas pela empresa Grupo Petrópolis, cujos executivos são acusados de lavagem de dinheiro por meio de doações eleitorais.

Os procuradores da Lava Jato são acusados de inserir os parlamentares na investigação por meio de outros nomes. Maia aparece como “Rodrigo Felinto” e Alcolumbre como “Davi Samuel”.

