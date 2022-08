Fachin veta pronunciamento de Queiroga em cadeia de rádio e TV

De acordo com o presidente do TSE, a fala do ministro da Saúde contrariou a legislação eleitoral edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, negou nesta segunda-feira (8) pedido do Ministério da Saúde para o ministro Marcelo Queiroga fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. De acordo com o juiz, a fala de Queiroga contrariou a legislação eleitoral. A informação foi publicada pelo portal G1.

Segundo o pedido, o discurso teria como objetivo o lançamento da campanha nacional de vacinação contra a poliomelite e de multivacinação. Mas o pronunciamento de Queiroga tinha elogios à ação do governo no combate à Covid-19.

De acordo com o texto encaminhado ao TSE, Queiroga afirmaria que "durante a pandemia de Covid-19, demonstramos nossa capacidade de adquirir [vacina] e vacinar, em tempo recorde, a nossa população".

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 teve 80 indiciados. Dois foram o ministro e Jair Bolsonaro (PL).

