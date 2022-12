Falta até papel para impressoras do Ministério do Trabalho, diz equipe de transição

Apoie o 247

ICL

247 - O núcleo temático do Trabalho do gabinete de transição vai apresentar ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reunião nesta quinta-feira (1) o relatório produzido que mostra o grau de sucateamento do Ministério do Trabalho.

De acordo com o Estado de S. Paulo, os membros do grupo afirmam que falta até papel para as impressoras da pasta. "Outra queixa é a de que são poucos os fiscais em atuação no país", diz a reportagem.

Integram o núcleo do Trabalho da Transição: Adilson Araújo, presidente da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil); André Calixtre, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Clemente Gantz Lucio, sociólogo; Fausto Augusto Júnior, professor universitário e Diretor Técnico do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos); Laís Abramo, socióloga, mestre e doutora em Sociologia pela USP; Miguel Torres, presidente da Força Sindical; Patrícia Vieira Trópia, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, docente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia; Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores); Sandra Brandão, economista, mestre em Economia pela Unicamp; Sérgio Nobre, presidente Nacional da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.