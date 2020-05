Família de adolescente de Brasília se surpreende com pseudônimo em exame entregue por Bolsonaro

Um dos pseudônimos usados por Jair Bolsonaro para fazer testes de coronavírus, Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz é o nome de um rapaz de 16 anos que mora no Distrito Federal edit

247 - Um dos pseudônimos usados por Jair Bolsonaro para fazer testes de coronavírus, Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz é o nome de um rapaz de 16 anos que mora no Distrito Federal. Seu pai, José Ferraz, dono de farmácia de manipulação, afirma não ter ideia do motivo para que o nome do filho tenha sido usado por Bolsonaro. A informação é da coluna Painel.

O empresário diz não conhecer Bolsonaro pessoalmente. O filho tem acesso ao Hospital da Força Aérea por causa da mãe, major Maria Amélia, mas José afirma que ele não fez teste para o coronavírus.

Atualmente, o Brasil tem 190 mil casos de coronavírus, sendo o sexto País no ranking mundial em número de confirmações. Tem, ainda, 13,2 mil mortes provocadas pela doença.

