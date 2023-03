Farmacêutico é preso no DF por importunação sexual após lamber nádegas de mulher antes de aplicar a injeção

Apoie o 247

247 - Um farmacêutico foi preso nesta quarta-feira (8) depois de lamber o glúteo de uma mulher de 21 anos, em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima contou que foi à farmácia para tomar injeção anticoncepcional, como costuma fazer regularmente, mas que neste dia estava um funcionário que ela nunca tinha visto no estabelecimento. As informações são do G1.

Ela conta que após entrar na sala e abaixar um pouco a calça, o homem pediu que ela se virasse para a parede. Em seguida, o autor teria, então, inserido a seringa no bumbum da vítima e, sem que fosse feita a inserção do medicamento, passou a língua no local.

O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia do DF. Se for condenado, o homem pode cumprir pena de um a cinco anos de prisão.

