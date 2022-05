Federação dos Trabalhadores do Judiciário: 'Bolsonaro traiu os policiais e quer uma cortina de fumaça para dividir servidores'

Servidores prometem intensificar as ações até o dia 4 de julho, data limite para sanção em ano eleitoral de lei com concessão de qualquer tipo de reajuste ao funcionalismo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Servidores púbicos federais do Judiciário fazem nesta semana uma agenda de atividades em Brasília (DF), para reivindicar aumento salarial de 20%. De acordo com Lucena Pacheco, coordenadora da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário (Fenajufe), Jair Bolsonaro (PL) "traiu os policiais e não adianta criar uma cortina de fumaça para dividir a luta das categorias". Os servidores prometem intensificar as ações até o dia 4 de julho, data limite para sanção em ano eleitoral de lei com concessão de qualquer tipo de reajuste ao funcionalismo.

A Fenajufe e o Ministério Público da União (MPU) acusaram o governo federal de estimular a divisão dos servidores e classificou como insuficiente a proposta de ajuste linear de 5% para todas as categorias.

A dirigente da Fenajufe afirmou que a categoria não fez outro pedido "além da recomposição inflacionária para todo o funcionalismo, sem discriminação ou favorecimentos". "Inclusive, para os policiais. Bolsonaro pode terminar seu mandato como o único presidente pós redemocratização a dar 0% de reajuste ao funcionalismo público", afirmou. "A inflação corrói o poder de compra de todos os servidores no supermercado, no posto de gasolina e no aluguel", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quarta-feira (1), a Fenajufe terá agendas com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar campanha salarial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE