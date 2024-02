Federação PSOL-Rede elege Erika Hilton como a primeira líder parlamentar trans da história do Congresso

Apoie o 247

247 - A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) foi escolhida pela bancada da Federação PSOL-Rede nesta quarta-feira (21) para comandar a liderança das legendas na Casa. Ela será a primeira parlamentar trans a comandar um cargo de liderança no Congresso. A congressista vai liderar um grupo de 14 parlamentares.

"É uma honra, mas absolutamente maior será a nossa responsabilidade frente às ofensivas da extrema direita e do centrão contra o governo Lula", afirmou a parlamentar, acrescentando que seguirá lutando pela "melhoria na qualidade de vida e direitos das maiorias sociais".

Erika sucede o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que vai se dedicar este ano à campanha à Prefeitura de São Paulo.

A pessolista foi eleita para o primeiro mandato na Câmara em 2022. Ela e a deputada Duda Salabert (PDT-MG) são as primeiras parlamentares trans da história da Casa.

