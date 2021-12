Fernando Horta critica o cretinismo de Simone Tebet

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta não engoliu o que chamou de "cretinismo" da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que disse que "ninguém imaginava" que o mandato de Jair Bolsonaro, um ex-deputado que nunca apresentou nada de útil no Congresso Nacional e ainda fez apologia da tortura no dia do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, seria tão ruim. Tebet, para piorar, ainda quer ser presidente da República, mesmo depois de revelar sua incapacidade de julgamento. Confira a reação de Horta:

O que é maior do que o cretinismo de gente que diz que "ninguém poderia saber" sobre Bolsonaro? — Fernando Horta (@FernandoHortaOf) December 28, 2021

