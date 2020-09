Fiel a Bolsonaro, Mario Frias diz que jamais será igual a Sergio Moro

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, continua usando suas redes sociais para dedicar apoio incondicional a Jair Bolsonaro. Ele respondeu desta vez a um seguidor no Instagram que jamais será como Sergio Moro, que rompeu com o Palácio do Planalto edit

247 - O secretário especial da Cultura, Mario Frias, continua usando suas redes sociais para dedicar apoio incondicional a Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ). Desta vez, o ex-ator respondeu a um seguidor no Instagram que “jamais” será como Sergio Moro, que rompeu com o Palácio do Planalto. A informação é da coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de S. Paulo.

“Desejo toda felicidade do mundo, mas pelo amor hein, não vá dar uma de Moro. Começou assim”, escreveu Mario Frias.

No passado, Frias já chegou a dizer que Moro é “nosso maior herói dos últimos tempos”, acrescenta a reportagem.