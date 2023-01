Fila para acompanhar posse de Lula tem mais de 3 quilômetros de comprimento

Apoie o 247

ICL

247 - A fila para acompanhar a posse do presidente Lula (PT) e seu discurso no parlatório do Palácio do Planalto tem mais de 3 quilômetros de comprimento, segundo o Metrópoles.

Há um forte controle de segurança e de revistas para a entrada no local.

