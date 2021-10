Filha de Bolsonaro deve entrar no Colégio Militar de Brasília sem processo seletivo

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Laura Bolsonaro, filha de Jair Bolsonaro, de 11 anos, está perto de conseguir uma vaga no Colégio Militar de Brasília (CMB) sem passar pelo processo seletivo rotineiro. Na última semana, funcionários do colégio foram avisados de que Laura deverá cursar o 6º ano do ensino fundamental na escola.

Em 24 de agosto, Bolsonaro disse a apoiadores no Palácio da Alvorada que desejava que a filha fosse matriculada no CMB. “A minha (filha) deve ir ano que vem pra lá (Colégio Militar). A imprensa já está batendo. Ela tem direito por lei, até por questão de segurança”, declarou. O Exército precisa aprovar o pedido.

