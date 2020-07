Filha de Braga Netto desiste de cargo na ANS, depois de pressão de Sindicato

A filha do general Braga Netto, Isabela Oassé de Moraes Ancora Braga Netto, desistiu de assumir vaga na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com salário mensal de R$ 13.074. Recuo ocorreu após o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação cobrar explicações da agência edit

247 - A filha do general Braga Netto, também ministro da Casa Civil de Bolsonaro - sic - desistiu do cargo que ocuparia na ANS. A informação foi anunciada na noite desta quarta-feira, 22, pelo Diretor de Desenvolvimento Setorial (DIDES) da ANS, Rodrigo Rodrigues de Aguiar, que seria chefe de Isabela no cargo.

A reportagem do portal Terra destaca que “o recuo ocorreu após o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências) cobrar explicações da ANS sobre possível nepotismo cruzado na contratação, conforme informou o Estadão.”

A matéria ainda informa que “o cargo que a filha de Braga Netto disputou, com salário de R$ 13.074 por mês, é de livre nomeação. Ou seja, não exige concurso público. Com sede no Rio de Janeiro, a ANS regula o mercado de planos de saúde. Isabela é formada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.