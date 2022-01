Filha de ex-delegado Hitler Mussolini, promotora do DF, que já defendeu nazismo, é punida por postagens antivacina

Apoie o 247

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu nesta quinta-feira (27), por unanimidade, abrir processo disciplinar para apurar a conduta da promotora do MP do Distrito Federal Marya Olímpia Ribeiro Pacheco. A reportagem é do portal G1.

A promotora publicou, em redes sociais, diversas postagens com teor homofóbico e racista, além de compartilhar cartazes usados pelo nazismo. Também publicou informações falsas sobre a vacinação contra Covid – classificadas como "fake news" pelo próprio Facebook – e mensagens a favor do presidente Jair Bolsonaro.

As postagens vieram à tona depois que a promotora pediu e conseguiu na Justiça o arquivamento de um inquérito de homotransfobia na capital.

A penalidade sugerida pelo corregedor nacional, Marcelo Weitzel, no entanto, foi a pena de censura – mais branda que outras punições possíveis, como a suspensão ou a demissão.

Weitzel ponderou que, embora graves, as postagens foram reproduzidas pela promotora, e não, escritas por ela – e destacou o fato de Marya não ser reincidente.

“Os fatos estão demonstrados. Não houve como desmenti-los, mas acho que a colega aqui, é a primeira conduta. Talvez isso [censura] aqui, como caráter pedagógico, venha a valer”, disse o corregedor.

Durante a análise de abertura do procedimento, os conselheiros seguiram o voto do corregedor e referendaram a abertura do processo disciplinar.

O plenário do CNMP considerou que as postagens rebaixam a importância da vacinação contra a Covid e abalam a imagem e a credibilidade do Ministério Público em sua função de defensor de valores e princípios.

Agora, o processo será distribuído a algum conselheiro, que terá o prazo de 90 dias para concluir as apurações e levar o caso para julgamento do plenário, quando será definida a penalidade que será aplicada à promotora.

Em 2016, a promotora divulgou em rede social uma série de cartazes com símbolos e frases usados pelo regime nazista da Alemanha para divulgar a ideologia extremista. As imagens também fazem menção a Adolf Hitler, líder do regime que perseguiu diversos grupos deixou cerca de 11 milhões de mortos no Holocausto.

O pai de Marya é Hitler Mussolini Domingues Pacheco, ex-delegado da Polícia Civil de Goiás.

