Flávio Dino confirma investigação sobre bomba encontrada em Brasília

247 - O futuro ministro da Justiça, senador Flávio Dino (PSB), confirmou que a Polícia Civil do Distrito Federal iniciou as investigações sobre o artefato explosivo encontrado na manhã deste sábado (24) próximo do Aeroporto Internacional de Brasília.

Em sua conta no Twitter, Dino disse que a perícia encontrou “emulsão de pedreira” na bomba. Esse tipo de produto é explosivo e usado por mineradoras em escavações.

"Há no material “emulsão de pedreira”. Exames periciais do artefato, assim como investigações, estão sendo executadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Equipe da transição acompanhando."

Há no material “emulsão de pedreira”. Exames periciais do artefato, assim como investigações, estão sendo executadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Equipe da transição acompanhando. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 24, 2022

