Forças Armadas vão ao TSE nesta quarta-feira inspecionar código-fonte da urna

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agendou para quarta-feira (3), de 10h até 18h, o acesso de técnicos das Forças Armadas ao código-fonte da urna eletrônica, após um pedido feito pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A informação foi publicada nesta tertça-feira (2) pelo portal Poder360.

Em ofício enviado ao ministério da Defesa em 6 de outubro de 2021, o então presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que "os códigos-fonte dos programas que compõem o sistema eletrônico de votação estão disponíveis para inspeção de suas evoluções, das 10h às 18h, na Sala Multiuso, localizada no subsolo do Edifício Sede deste Tribunal”.

De acordo com o TSE, os partidos PV, PL, PTB, a Controladoria Geral da União (CGU), o Ministério Público Federal (MPF), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Senado e a Polícia Federal (PF) inspecionaram, estão inspecionando ou já fizeram solicitação para acessar o código-fonte.

Jair Bolsonaro (PL) tem feito acusações sem provas contra o sistema eleitoral ao dizer que ele não é seguro. O ocupante do Planalto defende a atuação das Forças Armadas na apurações do resultado das eleições. A oposição ao governo e setores progressistas da sociedade alertam para uma possível tentativa de golpe se ele perder em outubro.

