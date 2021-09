Forças de segurança do DF contaram ao menos sete tentativas de invasão do STF em atos bolsonaristas

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Chefes das forças de segurança do Distrito Federal identificaram sete tentativas reais de invasão ao prédio do STFpelo menos sete tentativas de invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) por parte de manifestantes bolsonaristas que apoiaram um golpe durante as manifestações dessa terça-feira (7). A informação foi publicada pela coluna Painel.

Autoridades continuam monitorando as ruas de Brasília (DF) devido à possibilidade de mais uma manifestação, nesta quarta (8).

Duas tentativas de invasão do Supremo pelos muros de trás foram interceptadas por agentes de segurança. Policiais usaram bombas de gás para dispersar uma dessas ofensivas.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE