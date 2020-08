Fraude: Zambelli não teve covid-19, segundo hospital. Redes a chamam de 'rainha da fake news'

247 - A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) não foi infectada pela Covid-19. Seu quadro médico foi de endometriose aguda. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 28, pelo hospital DF Star, em Brasília, onde ela ficou internada.

A fraude ganhou as redes sociais em meio a prints de postagens de Olavo de Carvalho e do portal G1, que fez a matéria sobre o desmentido técnico da instituição da saúde.

A matéria lembra que “a parlamentar é uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. De acordo com a assessoria de imprensa de Carla Zambelli, após anunciar que estava com o novo coronavírus, a deputada iniciou o tratamento com hidroxicloroquina.”

Ainda, segundo a reportagem, “Zambelli foi ao hospital nesta sexta para uma nova consulta. "Após extensa investigação clínica, a equipe médica que acompanha a deputada chegou à conclusão de que a mesma não teve a infecção pela COVID-19, e descartou o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico ou de outra doença autoimune."

A rainha das fake news, uma mentirosa compulsiva. https://t.co/as80ZbQtUE — GugaNoblat (@GugaNoblat) August 28, 2020

