Freixo cobra convocação de Carlos Bolsonaro e Filipe Martins à CPI da Covid

247 - Após o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, revelar à CPI da Covid nesta quinta-feira (13) a participação do assessor internacional da Presidência da República Filipe Martins e do vereador Carlos Bolsonaro em reunião sobre a aquisição de vacinas contra a Covid-19, o deputado federal Marcelo Freixo cobrou no Twitter a convocação de ambos ao Senado Federal.

"Executivo da Pfizer confirma que Carlos Bolsonaro e Filipe Martins, assessor supremacista de Bolsonaro, participaram de reunião pra negociar vacina com a empresa. Eles precisam ser convocados pela CPI da Covid!", escreveu o parlamentar.

A presença principalmente de Carlos na reunião cai como uma bomba no Palácio do Planalto e evidencia o que pode ser o chamado "aconselhamento paralelo" de Jair Bolsonaro para assuntos sobre a pandemia.

