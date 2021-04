Freixo: conversa entre Bolsonaro e Kajuru confirma mais um crime de responsabilidade

"Bolsonaro está morrendo de medo e tenta sabotar as investigações", diz ainda o deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ) edit

247 – "A conversa entre Bolsonaro e Kajuru é a prova de mais um crime de responsabilidade do presidente, que tenta intervir no Legislativo e intimidar o STF. O objeto da CPI da Covid não pode ser modificado. Bolsonaro está morrendo de medo e tenta sabotar as investigações", escreveu o deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ), líder da minoria, em suas redes sociais.

Na conversa, Bolsonaro revela a intenção de usar a CPI da covid para perseguir governadores, prefeitos e ministros do STF.

