Freixo: ou Aras denuncia os crimes de Bolsonaro ou deve ser afastado por omissão

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) afirmou no Twitter, nesta sexta-feira, 29, que o procurador-geral da República, Augusto Aras, “é cúmplice dos crimes de [Jair] Bolsonaro ao blindá-lo das investigações que pedimos sobre a sabotagem ao combate à pandemia”.

Na postagem, o deputado do PSOL diz que “é dever do PGR abrir inquérito para apurar crimes comuns cometidos pelo presidente”. “Ou Aras cumpre com sua obrigação ou tem que ser afastado por omissão”, concluiu.

